"Castelli Aperti": gli appuntamenti di domenica 13 ottobre tra novarese e Vco (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prosegue "Castelli Aperti", la rassegna che permette di scoprire il patrimonio artistico, culturale e storico del Piemonte attraverso le sue dimore storiche.Anche domenica 20 ottobre sarà possibile visitare oltre 60 beni storici - ville, Castelli, musei e palazzi - ubicati su tutto il Novaratoday.it - "Castelli Aperti": gli appuntamenti di domenica 13 ottobre tra novarese e Vco Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prosegue "", la rassegna che permette di scoprire il patrimonio artistico, culturale e storico del Piemonte attraverso le sue dimore storiche.Anche20sarà possibile visitare oltre 60 beni storici - ville,, musei e palazzi - ubicati su tutto il

Reggia di Caserta : due nuove esperienze per famiglie sabato 19 e domenica 20 ottobre - Ispirandosi agli antichi Mandala dei monaci tibetani, legati alla simbologia cosmica, le famiglie coinvolte realizzeranno, all’ombra della Castelluccia, un Mandala, sintesi perfetta dell’autunno. Sabato 19 ottobre ore 11 UN MANDALA PER L’AUTUNNO Di che colore è l’autunno? Scopriamolo insieme in questo percorso fatto di vibranti emozioni, durante il quale i bambini e i loro accompagnatori saranno ... (Anteprima24.it)

"Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” a FIRENZE domenica 27 ottobre - La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi Non a caso il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”), nato per primo nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi storicamente e tuttora presenti nello storico e famoso (nel mondo) mercato di Forte dei Marmi, con lo ... (Lanazione.it)

