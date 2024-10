Carabinieri, nuovo comandante per il Nucleo Operativo e Radiomobile: è il capitano Moretti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il capitano Roberto Moretti, originario di Predappio, ha recentemente assunto il Comando del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Forlì. La sua lunga esperienza nell'Arma, iniziata nel 1986, lo ha visto ricoprire diversi incarichi territoriali dal Piemonte all'Emilia Romagna Forlitoday.it - Carabinieri, nuovo comandante per il Nucleo Operativo e Radiomobile: è il capitano Moretti Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) IlRoberto, originario di Predappio, ha recentemente assunto il Comando deldella Compagniadi Forlì. La sua lunga esperienza nell'Arma, iniziata nel 1986, lo ha visto ricoprire diversi incarichi territoriali dal Piemonte all'Emilia Romagna

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Camorra : maxi blitz dei Carabinieri - decapitato nucleo che stava ricostituendo clan Casalesi - Tra gli arrestati spicca il nome di Antonio Mezzero, 62 anni, scarcerato di recente dopo aver scontato 24 anni di reclusione. Di queste, 9 persone sono state condotte in carcere e 5 poste ai domiciliari. L’operazione, che ha visto l’impiego di 120 militari, un team SOS (Squadre Operative di Supporto), il Nucleo Cinofili e il Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Pontecagnano (Salerno), ha colpito ... (Primacampania.it)

Carabinieri di Siena - Matteo Demartis comandante nucleo investigativo - Demartis subentra al tenente colonnello Michele Laghi, destinato al Comando del Reparto Operativo di Piacenza. In precedenza, dal 2007 al 2013 ha retto l’incarico di comandante della Tenenza di Falconara Marittima. Da menzionare in particolare quelle mirate al contrasto dello spaccio di stupefacenti, dei reati predatori in genere (truffe, furti e rapine) ma soprattutto dei reati commessi contro ... (Corrieretoscano.it)

Il generale dei carabinieri Luongo in visita al nucleo radiomobile di Roma - Sabato mattina, il generale di corpo d'armata Salvatore Luongo, vice comandante generale dell’Arma e comandante interregionale “Podgora”, si è recato in visita presso la caserma di viale dell’Oceano Indiano, sede del nucleo radiomobile di Roma, un reparto che ha segnato profondamente la sua... (Romatoday.it)