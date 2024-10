Camion prende fuoco nel piazzale dell'azienda, l'intervento dei Vigili del fuoco (Di lunedì 14 ottobre 2024) I Vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti lunedì mattina per l'incendio di un Camion a Cesena, nel piazzale di una azienda. L'intervento è avvenuto attorno alle 11.20, il rogo ha attinto un Camion che trasporta scarti della lavorazione di poliuretano nel piazzale di un'azienda in piazzale Cesenatoday.it - Camion prende fuoco nel piazzale dell'azienda, l'intervento dei Vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ideldi Cesena sono intervenuti lunedì mattina per l'incendio di una Cesena, neldi una. L'è avvenuto attorno alle 11.20, il rogo ha attinto unche trasporta scartia lavorazione di poliuretano neldi un'in

A fuoco camion sulla statale - fumo nero e strada chiusa. Disagi su entrambe le corsie - LATIANO - Disagi su entrambe le corsie di marcia sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto per un incendio divampato su un camion che trasportava materiale da cava. La corsia in direzione Taranto è stata chiusa, una coltre di fumo nera ha invaso l'intera zona. L'incendio è scoppiato... (Brindisireport.it)

Camion prende fuoco sull’autostrada A1 - 6 chilometri di coda tra Reggio Emilia e il Brennero - L'incendio si è verificato tra il casello di Reggio Emilia e il bivio A22 Modena-Brennero, all’altezza del chilometro 147. Il camion è fermo e il traffico è deviato su una sola corsia.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il camion carico di gpl non ce la fa a percorrere la salita : intervento dei vigili del fuoco - Disagi per il traffico. Per dirigere il traffico sono intervenuti i vigili urbani. Che con un mezzo specifico hanno trainato il tir fino alla cima della salita. Le operazioni si sono svolte con regolarità e il camion ha potuto proseguire la sua corsa. . Sono rimasti sull’asfalto il segni delle gomme mentre il mezzo cercava di salire. (Lanazione.it)