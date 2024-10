Calciatori contro la Fifa per le troppe partite in calendario che portano rischi alla salute (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si gioca troppo e i Calciatori sono pronti a dire basta. Il calendario è intasato, stressante, non esiste spazio per recuperare energie fisiche e mentali. E i tanti infortuni fanno sorgere un dubbio: non avranno ragione gli sportivi? Così la protesta arriva all’Unione Europea. L'associazione delle L Ilgiornaleditalia.it - Calciatori contro la Fifa per le troppe partite in calendario che portano rischi alla salute Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si gioca troppo e isono pronti a dire basta. Ilè intasato, stressante, non esiste spazio per recuperare energie fisiche e mentali. E i tanti infortuni fanno sorgere un dubbio: non avranno ragione gli sportivi? Così la protesta arriva all’Unione Europea. L'associazione delle L

