Liberoquotidiano.it - Brevetti nelle PMI: innovazione e agevolazioni potenziano la crescita di Main Tech

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) - I bandi per la tutela della proprietà intellettuale consentono di ricevere contributi a fondo perduto fino all'80% dell'investimento, tuttavia le domande sono tante e i tempi per partecipare stretti. L'Ad dell'azienda padovanaRenato Pegoraro racconta la sua esperienza vincente: «L'per noi è fondamentale, ma non avremmo mai potuto sviluppare così rapidamente le nostre invenzioni senza ledel bandoe il supporto di consulenti specializzati». Padova 14.10.2024 Negli ultimi anni,e ricerca e sviluppo si sono consolidati come pilastri fondamentali per le piccole e medie imprese italiane, diventando un asset strategico. Nonostante le difficoltà economiche e strutturali che spesso caratterizzano il tessuto industriale nazionale, molte PMI continuano a investire in nuove idee, progetti e tecnologie.