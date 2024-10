Berrettini, non è un caso: si cercano ancora (Di lunedì 14 ottobre 2024) Matteo Berrettini, è evidente che la fiamma non si sia mai realmente spenta: non è affatto casuale che sia lì. Tra poco sarà trascorso esattamente un anno dal giorno in cui Matteo Berrettini e Vincenzo Santopadre si sono “lasciati”. A dare l’annuncio era stato, con un post strappalacrime sui social network, lo stesso campione romano, che aveva parlato di una scelta difficile ma al tempo stesso necessaria. Entrambi avevano bisogno di nuovi stimoli e la separazione, dopo anni di collaborazione, era stata ad un certo punto del tutto fisiologica. Matteo Berrettini giocherà a Stoccolma (LaPresse) – Ilveggente.itAl fianco del finalista di Wimbledon 2021 c’è adesso Francisco Roig, che per anni ha fatto parte del team di Rafael Nadal e che aveva voglia, evidentemente, di iniziare una nuova avventura. Ilveggente.it - Berrettini, non è un caso: si cercano ancora Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Matteo, è evidente che la fiamma non si sia mai realmente spenta: non è affatto casuale che sia lì. Tra poco sarà trascorso esattamente un anno dal giorno in cui Matteoe Vincenzo Santopadre si sono “lasciati”. A dare l’annuncio era stato, con un post strappalacrime sui social network, lo stesso campione romano, che aveva parlato di una scelta difficile ma al tempo stesso necessaria. Entrambi avevano bisogno di nuovi stimoli e la separazione, dopo anni di collaborazione, era stata ad un certo punto del tutto fisiologica. Matteogiocherà a Stoccolma (LaPresse) – Ilveggente.itAl fianco del finalista di Wimbledon 2021 c’è adesso Francisco Roig, che per anni ha fatto parte del team di Rafael Nadal e che aveva voglia, evidentemente, di iniziare una nuova avventura.

