Bergamonews.it - Bergamo Brick City: oltre 6mila visitatori in 14 ore di apertura

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024). Si è conclusa ieri la seconda edizione di, evento organizzato da CSI, in collaborazione con ITLUG e con il supporto dell’Associazione Traiettorie Instabili. All’interno del padiglione solitamente occupato da due campi da tennis è stato allestito uno spazio espositivo di 1500 mq, dove 155 espositori hanno messo in mostra creazioni uniche e originali realizzate con i mattoncini LEGO. Nella palestra sono state invece allestite aree riservate ai più piccoli, con giochi organizzati e attività di animazione, insieme all’immancabile angolo della creatività. L’auditorium della Casa dello Sport ha accolto50 partecipanti per il workshop “Creatività e cura: opportunità educative e benessere psicosociale con i mattoncini”, organizzato in collaborazione conEducation e Coop.