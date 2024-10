Inter-news.it - Bastoni, parla Tinti (l’agente): «Super interista! Nessun problema»

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Alessandro, oggi impegnato con la nazionale di Spalletti, è un pilastro dell’Inter. A confermarlo anche lo stesso agente. FUTURO IN NERAZZURRO – Intervistato a Milano, durante l’assemblea dell’AIACS (Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società), il procuratore di Alessandro, Tullio, hato proprio del difensore nerazzurro.dubbio sul futuro e sulle prospettive del classe 1999: «Alessandro è un campione, non ha bisogno di presentazioni. È, sta benissimo all’Inter, è felice, non ci sono problemi. Ildi andare via non c’è, sta benissimo, è contentissimo, può vincere anche al livello europeo perché l’Inter è una squadracompetitiva anche al livello internazionale».