Barcellona, Luis Enrique non ha dubbi: "Araujo il giocatore più in difficoltà con la palla tra i piedi"

Continuano ad emergere interessanti particolari dalla serie-documentario "No tenéis ni **** idea", con protagonista Luis Enrique trasmessa su Movistar Plus+. Nell'ultima puntata, si ripercorre il confronto di Champions League dello scorso anno tra Psg e Barcellona, con il tecnico che dice: "Non ci avrebbero battuto né in 11 né in 12". E sul punto debole dei catalani, invece: "Araujo è un top player, ma è anche il giocatore che ha più problemi a uscire palla al piede". Quindi l'indicazione ai suoi giocatori: "Ogni volta che la palla arriva a lui, dovete bloccare il passaggio".

