Attacco israeliano su un ospedale a Gaza in fiamme le tende dei palestinesi sfollati | 4 morti e 70 feriti

Attacco aereo israeliano nelle notte contro le tende destinate agli sfollati palestinesi all'interno del complesso ospedaliero di Al-Aqsa, nella città di Deir el-Balah, a Gaza. Nel raid sono morte almeno quattro persone e ne sono rimaste ferite circa 70, molte in modo grave. Il bilancio è destinato a salire nelle prossime ore.

Attacco dell’esercito israeliano sull’ospedale Al-Aqsa di Gaza : a fuoco le tende degli sfollati. Le immagini del raid - Si tratta dell’ospedale dei martiri di Al–Aqsa nella città centrale di Deir al-Balah. L’ospedale dei martiri di Al-Aqsa stava già lottando per curare un gran numero di feriti da un precedente attacco a una scuola trasformata in rifugio nelle vicinanze che ha ucciso almeno 20 persone quando è stato sferrato un raid aereo di prima mattina. (Ilfattoquotidiano.it)

Gaza - raid israeliano su ospedale Al-Aqsa : diversi morti - Diverse persone sono state uccise e decine di altre sono rimaste ferite in un attacco israeliano che ha colpito le tende dei palestinesi sfollati all’interno dell’ospedale Al-Aqsa di Deir Al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. L’Idf afferma di aver colpito i terroristi che operavano da un centro di comando all’interno del complesso e ha accusato Hamas di nascondersi tra i civili e di ... (Lapresse.it)