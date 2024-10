Bergamonews.it - Approvato il Bonus Natale da 100 euro per i dipendenti

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Decreto Omnibus (D.L. 113/2024) entrato in vigore lo scorso 10 ottobre, prevede l’erogazione di un’indennità una tantum per l’anno 2024 di importo massimo pari a 100in favore dei lavoratoriin possesso di specifici requisiti reddituali e familiari (c.d. “”). L’Agenzia delle entrate, con la circolare n.19/E del 10 ottobre fornisce tutte le indicazioni per individuare i soggetti beneficiari e le modalità di fruizione del. In particolare, ilspetta a tutti i lavoratoriper i quali sussistano congiuntamente i seguenti requisiti: – hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000nell’anno 2024; – hanno il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio fiscalmente a carico, oppure hanno almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d.