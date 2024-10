Anticipazioni Beautiful puntate americane: Hope tra Carter e Liam (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Beautiful, Hope Logan si ritroverà divisa tra due uomini, come si evince dagli spoiler americani della soap opera di Canale 5. La ragazza, dopo aver ormai troncato la sua frequentazione con Thomas ed aver cercato di togliersi dalla testa Finn, il marito di Steffy, si avvicinerà pericolosamente a Carter. Ricordiamo che la figlia di Brooke, di recente, sta vivendo una situazione sentimentale molto turbolenta. Hope, in particolare, dopo aver chiuso il suo matrimonio con Liam a causa della sua infatuazione per Thomas, di fronte alla proposta di matrimonio del giovane Forrester, ha rifiutato per ben due volte, spingendo il ragazzo a troncare la loro storia d'amore e a lasciare Los Angeles con il piccolo Douglas. Tvpertutti.it - Anticipazioni Beautiful puntate americane: Hope tra Carter e Liam Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) ALogan si ritroverà divisa tra due uomini, come si evince dagli spoiler americani della soap opera di Canale 5. La ragazza, dopo aver ormai troncato la sua frequentazione con Thomas ed aver cercato di togliersi dalla testa Finn, il marito di Steffy, si avvicinerà pericolosamente a. Ricordiamo che la figlia di Brooke, di recente, sta vivendo una situazione sentimentale molto turbolenta., in particolare, dopo aver chiuso il suo matrimonio cona causa della sua infatuazione per Thomas, di fronte alla proposta di matrimonio del giovane Forrester, ha rifiutato per ben due volte, spingendo il ragazzo a troncare la loro storia d'amore e a lasciare Los Angeles con il piccolo Douglas.

