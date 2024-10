Secoloditalia.it - Amadeus al riciclo con furore punta sulla comfort zone della Corrida. Critiche e ascolti? Mi hanno fatto male

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)? Sanremo gli manca, o meglio, «gli mancherà ascoltare le canzoni». Lamenta che leper glideludenti incassati dall’esordio ad oggi glie gli fanno. E rimarca che ancora deve recuperare il sonno perso nei due mesi prima di lasciare la Rai quando, a contratto in scadenza, si è arrovellato per notti insonni sul da farsi, optando poi – come noto – per il traslocoNove. «Prima di lasciare la Rai ci ho messo un paio di mesi, riflettendoci giorno e notte. Sono una persona pragmatica, e la proposta di Discovery è arrivata dopo Sanremo – rivela il conduttore ed ex direttore artistico del Festival –. Il mio contratto con la Rai scadeva il 31 agosto, ecco perché non ho potuto pensare a progetti nuovi. È chiaro che l’eventuale rinnovo mi sarebbe stato proposto intorno ad aprile o maggio, e quindi dovevo dare una risposta.