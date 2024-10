Alla Misericordia di Castiglion Fiorentino un nuovo pulmino Renault Kangoo cinque posti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo,14 ottobre 2024 – A due anni di distanza si rinnova l’impegno tra l’azienda aretina “Eventi Sociali” e la Confraternita di Misericordia per il progetto di “Muoversi & non Solo” con l’acquisto di un nuovo pulmino Renault Kangoo 5 posti. “Questo è un momento molto importante - dichiara la Governatrice della Confraternita della Misericordia, Paola Salvadori - perché le richieste che arrivano dAlla popolazione aumentano sempre di più. Abbiamo già realizzato un progetto con Eventi Sociali 2 anni fa che ad oggi ha percorso oltre 40. Lanazione.it - Alla Misericordia di Castiglion Fiorentino un nuovo pulmino Renault Kangoo cinque posti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo,14 ottobre 2024 – A due anni di distanza si rinnova l’impegno tra l’azienda aretina “Eventi Sociali” e la Confraternita diper il progetto di “Muoversi & non Solo” con l’acquisto di un. “Questo è un momento molto importante - dichiara la Governatrice della Confraternita della, Paola Salvadori - perché le richieste che arrivano dpopolazione aumentano sempre di più. Abbiamo già realizzato un progetto con Eventi Sociali 2 anni fa che ad oggi ha percorso oltre 40.

Infermieri di domenica. Misericordia - le chiamate al nuovo servizio in casa. Le storie di solitudine - Ma siamo attivi anche per tutte le problematiche minori. . Un servizio, al momento, gratuito: "Ciò è possibile grazie a una sovvenzione parziale da parte della fondazione Cassa di Risparmio di Firenze". L’infermiere per l’assistenza domiciliare di Misericordia di Arezzo può fare anche questo. Somministrare una cura, aiutare i caregiver, o semplicemente offrire una parola di conforto. (Lanazione.it)