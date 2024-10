Al Pacino ricorda il primo incontro con Marlon Brando: "Era ricoperto di sugo di pollo" (Di lunedì 14 ottobre 2024) La star de L'avvocato del diavolo ha ricordato il bizzarro momento in cui si è trovato di fronte l'illustre collega. Nel suo memoir dal titolo Sonny Boy, Al Pacino ha raccontato il primo incontro con Marlon Brando sul set de Il padrino, svelando il comportamento molto particolare del collega, tale da fargli praticamente dimenticare l'argomento della conversazione che affrontarono. Dopo essere stato brevemente presentato alla star di Fronte del porto durante una cena, Pacino racconta che fu praticamente costretto a pranzare con Brando dal regista del film Francis Ford Coppola, che insistette parecchio. primo incontro "Non volevo davvero parlarci" confessa Pacino "Pensavo non fosse necessario. Il disagio che provavo al solo pensiero di dover pranzare con lui mi terrorizzava, sul Movieplayer.it - Al Pacino ricorda il primo incontro con Marlon Brando: "Era ricoperto di sugo di pollo" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La star de L'avvocato del diavolo hato il bizzarro momento in cui si è trovato di fronte l'illustre collega. Nel suo memoir dal titolo Sonny Boy, Alha raccontato ilconsul set de Il padrino, svelando il comportamento molto particolare del collega, tale da fargli praticamente dimenticare l'argomento della conversazione che affrontarono. Dopo essere stato brevemente presentato alla star di Fronte del porto durante una cena,racconta che fu praticamente costretto a pranzare condal regista del film Francis Ford Coppola, che insistette parecchio."Non volevo davvero parlarci" confessa"Pensavo non fosse necessario. Il disagio che provavo al solo pensiero di dover pranzare con lui mi terrorizzava, sul

