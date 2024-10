Volley A1 femminile, la Numia Vero Volley non stecca il debutto casalingo (Di domenica 13 ottobre 2024) L'avversario non sarà stato di assoluto richiamo, ma il pubblico ha comunque risposto alla grande. Erano quasi 5000 gli spettatori che hanno affollato l'Allianz Cluod e che non si sono voluti perdere il debutto casalingo delle proprie beniamine. E alla fine la Numia Vero Volley Milano non ha Milanotoday.it - Volley A1 femminile, la Numia Vero Volley non stecca il debutto casalingo Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'avversario non sarà stato di assoluto richiamo, ma il pubblico ha comunque risposto alla grande. Erano quasi 5000 gli spettatori che hanno affollato l'Allianz Cluod e che non si sono voluti perdere ildelle proprie beniamine. E alla fine laMilano non ha

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gbt Volley Palermo - al via il campionato di B2 femminile : il debutto a Mascalucia - E' tutto pronto per la GBT Volley Palermo, che domenica 13 ottobre scenderà in campo a Mascalucia nella prima giornata del campionato femminile di serie B2. Appuntamento alle 17,30 in quello che potrebbe già essere un primo scontro diretto. Dopo un’intensa preparazione estiva, la squadra... (Palermotoday.it)

Volley femminile - l’A1 parte nel segno di Scandicci : battuto 3-0 Cuneo al debutto - Pronti, via ed è subito la squadra toscana a dettare i ritmi dell’incontro. Soluzione ai vantaggi con Scandicci che al secondo tentativo vincono 26-24. La Savino del Bene prende progressivamente il largo nel primo parziale e non lascia scampo alle piemontesi che si devono arrendere con il punteggio di 25-18. (Oasport.it)

Volley A2 - Brescia pronta al debutto fra le mura di casa : arriva Cuneo - Il conto alla rovescia è praticamente terminato. Il Gruppo Consoli Brescia debutta in A2, stagione numero 11, fra le mura di casa: domenica 6 alle 18 arriva Cuneo. Per Brescia, che ancora sta lavorando sugli automatismi di gioco e ha dovuto adattarsi all’assenza del suo capitano nell’ultima... (Bresciatoday.it)