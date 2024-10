Ilrestodelcarlino.it - Una ‘Santa alleanza’ contro l’illegalità

(Di domenica 13 ottobre 2024) La maxi-inchiesta Aemilia, ormai dieci anni fa, ci ha fatto capire che le mafie non si erano ’solo’ infiltrate in Emilia-Romagna, ma erano radicate in modo capillare per fare affari in silenzio e riciclare in attività lecite i soldi guadagnati dalle attività illecite. Altre inchieste, nel corso degli anni, hanno confermato questo radicamento della criminalità organizzata in tante zone della nostra regione, lasciando però sempre sullo sfondo Bologna. Tanto che ci si è domandati tante volte come mai la città più ricca fosse la meno colpita dal fenomeno. La risposta è arrivata in questi giorni con l’inchiesta che ha scoperchiato il riciclaggio di capitali sporchi all’ombra delle Due Torri.