Ilveggente.it - Tifosi spiazzati, è pazzesco: “Schumacher è tornato”

(Di domenica 13 ottobre 2024): sì,potrebbe ufficialmente tornare nel corso della prossima stagione. Ecco lo scenario clamoroso Un’indiscrezione clamorosa, di una fonte assai affidabile come gli svizzeri di Blick, apre a degli scenari clamorosi per la prossima stagione. Sì, potrebbe tornare. Mick(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl pilota tedesco, figlio di Michael – che come vi abbiamo raccontato sarebbe anchea farsi vedere in pubblico in occasione del matrimonio della figlia – è da un po’ che non corre. Certo, le sue prestazioni non sono state esaltanti, lo sappiamo, ma forse, vista che di qualità in giro ce n’è poca, avrebbe meritato un’altra occasione che per il momento nessuno gli ha dato. Ma ci sono delle particolari sorprese, a quanto pare, che lo potrebbero far tornare nelle prossime settimane in pista. E andiamo a vedere quali sono.