Taiwan in “massima allerta": la portaerei cinese Liaoning vicina al sud dell’isola (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ottobre 2024 - Una portaerei cinese pericolosamente vicina al sud di Taiwan ha fatto scattare la "massima allerta" nell'isola ‘ribelle’. La tensione era salita, oltre i soliti pattugliamenti di navi e aerei di Pechino quasi giornalieri al di là della linea mediana dello Stretto di Taiwan, con le dichiarazioni del presidente Taiwanese William Lai nei giorni scorsi in occasione delle celebrazioni della Festa nazionale, dedicata ai 113 anni della fondazione della Repubblica di Cina, il nome ufficiale di Taiwan. Lai ha giurato di "resistere all'annessione" di fronte alla crescente pressione militare e politica da parte cinese, aggiungendo che Pechino "non ha alcun diritto per rappresentare Taiwan". Quotidiano.net - Taiwan in “massima allerta": la portaerei cinese Liaoning vicina al sud dell’isola Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ottobre 2024 - Unapericolosamenteal sud diha fatto scattare la "" nell'isola ‘ribelle’. La tensione era salita, oltre i soliti pattugliamenti di navi e aerei di Pechino quasi giornalieri al di là della linea mediana dello Stretto di, con le dichiarazioni del presidenteese William Lai nei giorni scorsi in occasione delle celebrazioni della Festa nazionale, dedicata ai 113 anni della fondazione della Repubblica di Cina, il nome ufficiale di. Lai ha giurato di "resistere all'annessione" di fronte alla crescente pressione militare e politica da parte, aggiungendo che Pechino "non ha alcun diritto per rappresentare".

