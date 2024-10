Taglio del nastro. Ecco il "Grosseto. Motor Village" (Di domenica 13 ottobre 2024) Hanno disegnato dei cerchi perfetti su due ruote, ma non erano delle moto, bensì delle auto. Questo è quello che è successo nel pomeriggio di ieri nell’arena degli spettacoli del "Grosseto Motor Village", che ieri ha aperto i battenti. Prima del Taglio del nastro sono arrivati loro, rombanti e con l’abbigliamento "da strada". Perchè è proprio sulla strada che li accompagnano sempre le loro harley davidson, dei veri gioielli neri. Ieri pomeriggio è stata inaugurato "Grosseto Motor Village", l’evento interamente dedicata al mondo dei Motori nel cuore di Grosseto Fiere al Madonnino. Guida di auto acrobatiche su due e quattro ruote, figure con testa coda, parcheggi controllati, inseguimenti dove vienecoinvolto anche il pubblico, percorsi con il fuoco, freestyle motocross. Lanazione.it - Taglio del nastro. Ecco il "Grosseto. Motor Village" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Hanno disegnato dei cerchi perfetti su due ruote, ma non erano delle moto, bensì delle auto. Questo è quello che è successo nel pomeriggio di ieri nell’arena degli spettacoli del "", che ieri ha aperto i battenti. Prima deldelsono arrivati loro, rombanti e con l’abbigliamento "da strada". Perchè è proprio sulla strada che li accompagnano sempre le loro harley davidson, dei veri gioielli neri. Ieri pomeriggio è stata inaugurato "", l’evento interamente dedicata al mondo deii nel cuore diFiere al Madonnino. Guida di auto acrobatiche su due e quattro ruote, figure con testa coda, parcheggi controllati, inseguimenti dove vienecoinvolto anche il pubblico, percorsi con il fuoco, freestyle motocross.

