Sputi e insulti al personale: il delirio in biblioteca (Di domenica 13 ottobre 2024) Nei giorni scorsi a Bolzano, un uomo è entrato nella biblioteca civica “Cesare Battisti” per usare il bagno. Alla richiesta di un documento in cambio della chiave del WC da parte del personale della biblioteca, l’uomo ha iniziato a inveire contro le persone che gli stavano parlando.La Trentotoday.it - Sputi e insulti al personale: il delirio in biblioteca Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nei giorni scorsi a Bolzano, un uomo è entrato nellacivica “Cesare Battisti” per usare il bagno. Alla richiesta di un documento in cambio della chiave del WC da parte deldella, l’uomo ha iniziato a inveire contro le persone che gli stavano parlando.La

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Orari ridotti - servizi limitati e personale in sofferenza : questa è la biblioteca di Latina” - A farlo è la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Latina e membro della commissione Cultura, Valeria Camapgna, che oltre a ribadire la necessità di rendere più. . . . Inizia in questi giorni il nuovo anno scolastico e torna d’attualità anche la questione della biblioteca comunale. (Latinatoday.it)