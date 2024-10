Sma Campania, è scontro. Sindacalista: “Sprechi, poca trasparenza e mancano risultati” (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiDenunce di presunti Sprechi, inefficienze, e mancanza di trasparenza. scontro interno alla Sma Campania, società in house della Regione con la mission della cura ambientale. A puntare il dito è l’Rsa Vincenzo Pirozzi, segretario provinciale del sindacato Confintesa. Alle sue note, nei mesi scorsi hanno risposto il direttore generale Domenico Dell’Anno e il responsabile relazioni sindacali Massimo Pezzella. Risposte ritenute insoddisfacenti da Pirozzi. A partire dall’organizzazione aziendale. “Non è stata meglio specificata l’istanza – recita una delle repliche dirigenziali -. In ogni caso si specifica all’organizzazione sindacale, che, in relazione all’organizzazione aziendale, è stata data tempestiva informativa negli ultimi incontri avvenuti con” i sindacati, “così come previsto dalla normativa”. Da Pirozzi invece arriva una secca bocciatura. Anteprima24.it - Sma Campania, è scontro. Sindacalista: “Sprechi, poca trasparenza e mancano risultati” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiDenunce di presunti, inefficienze, e mancanza diinterno alla Sma, società in house della Regione con la mission della cura ambientale. A puntare il dito è l’Rsa Vincenzo Pirozzi, segretario provinciale del sindacato Confintesa. Alle sue note, nei mesi scorsi hanno risposto il direttore generale Domenico Dell’Anno e il responsabile relazioni sindacali Massimo Pezzella. Risposte ritenute insoddisfacenti da Pirozzi. A partire dall’organizzazione aziendale. “Non è stata meglio specificata l’istanza – recita una delle repliche dirigenziali -. In ogni caso si specifica all’organizzazione sindacale, che, in relazione all’organizzazione aziendale, è stata data tempestiva informativa negli ultimi incontri avvenuti con” i sindacati, “così come previsto dalla normativa”. Da Pirozzi invece arriva una secca bocciatura.

