Sinner diventa il sesto giocatore ad aver battuto Djokovic più di 2 volte di fila | la cerchia degli eletti

Jannik Sinner ha surclassato Novak Djokovic nella finale del Masters 1000 di Shanghai, imponendosi in due nitidi set in appena un'ora e 39 minuti di gioco. Il numero 1 del mondo ha liquidato il numero 4 del ranking ATP e ha così trionfato sul cemento della località cinese, mettendo le mani sul terzo terzo stagionale in un torneo di questo livello (impresa che non riusciva dal 2018 per mano di Rafael Nadal) e sul settimo trofeo di un'annata agonistica memorabile. Jannik Sinner è riuscito a battere il fenomeno serbo per tre volte consecutive: 6-2, 2-6, 7-5 nella semifinale della Coppa Davis 2023 (annullando tre match-point consecutivi); 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3 nella semifinale degli Australian Open 2024; 7-6(4), 6-3 nella finale del Masters 1000 di Shanghai 2024.

