Serie A1 tennis, tutto facile per i ragazzi del Ct Palermo: Caruso e compagni vincono 6-0 contro Massa Lombarda (Di domenica 13 ottobre 2024) Nessun patema d’animo per la compagine maschile del Ct Palermo guidata da Davide Cocco e Paolo Cannova che prevale con uno schiacciante 6-0 sui ravennati di Massa Lombarda portandosi così 4 punti dopo il pari esterno di Forte dei Marmi del 6 ottobre. Quest’oggi Massa Lombarda è sceso in Sicilia Palermotoday.it - Serie A1 tennis, tutto facile per i ragazzi del Ct Palermo: Caruso e compagni vincono 6-0 contro Massa Lombarda Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nessun patema d’animo per la compagine maschile del Ctguidata da Davide Cocco e Paolo Cannova che prevale con uno schiacciante 6-0 sui ravennati diportandosi così 4 punti dopo il pari esterno di Forte dei Marmi del 6 ottobre. Quest’oggiè sceso in Sicilia

