Secondo successo per la Saturnia vittoria al tie break al PalaCatania contro Brescia

La Cosedil Saturnia Acicastello bagna con una vittoria l'esordio casalingo al PalaCatania: un match durato oltre due ore che ha visto i padroni di casa soffrire in avvio ed andare sotto 2-0 per poi regolare l'avversario al tie break e quindi festeggiare il secondo successo stagionale e la prima

