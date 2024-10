Sanità, in arrivo 30mila assunzioni e 2 miliardi di euro dalla Manovra: ma può non bastare (Di domenica 13 ottobre 2024) Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato un piano triennale nella Manovra economica mirato all’assunzione di medici e, in particolare, di infermieri, categoria in cui si registra la maggiore carenza di personale. Questa dichiarazione è stata rilasciata al termine del G7 Salute di Ancona, dove Schillaci ha anche presentato un fondo di 21 milioni di euro destinato alla ricerca di nuovi antibiotici per contrastare l’antimicrobicoresistenza. Pur senza fornire cifre definitive, il ministro ha indicato un obiettivo di oltre 30mila assunzioni, con la possibilità di arrivare a 40mila, qualora il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, riesca a reperire ulteriori risorse. La priorità sarà data agli infermieri. Quifinanza.it - Sanità, in arrivo 30mila assunzioni e 2 miliardi di euro dalla Manovra: ma può non bastare Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato un piano triennale nellaeconomica mirato all’assunzione di medici e, in particolare, di infermieri, categoria in cui si registra la maggiore carenza di personale. Questa dichiarazione è stata rilasciata al termine del G7 Salute di Ancona, dove Schillaci ha anche presentato un fondo di 21 milioni didestinato alla ricerca di nuovi antibiotici per contrastare l’antimicrobicoresistenza. Pur senza fornire cifre definitive, il ministro ha indicato un obiettivo di oltre, con la possibilità di arrivare a 40mila, qualora il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, riesca a reperire ulteriori risorse. La priorità sarà data agli infermieri.

