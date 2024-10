Quanto reggerà lo scontro tra destra e sinistra? Le ragioni del centro che non c’è (Di domenica 13 ottobre 2024) C’è contrasto tra maggioranza e opposizione persino sulla politica estera, che dovrebbe essere invece non divisiva, visto che tutti i partiti rappresentati in Parlamento hanno avuto occasione di stare al governo e non hanno mai deflettuto -Meloni compresa- dalla linea di sostegno all’alleanza atlantica e alla scelta europeista. Così persino sulle ultime performance belliciste israeliane, sproporzionate e fuori dal campo delle azioni accolte dal diritto internazionale, si riesce a trovare ragioni divisive, strumentalità ed anche una certa empatia con Hamas ed Hezbollah che non nasconde neppure quel filino di sentiment antisemita rannicchiato dietro certe parole politicamente corrette. Formiche.net - Quanto reggerà lo scontro tra destra e sinistra? Le ragioni del centro che non c’è Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di domenica 13 ottobre 2024) C’è contrasto tra maggioranza e opposizione persino sulla politica estera, che dovrebbe essere invece non divisiva, visto che tutti i partiti rappresentati in Parlamento hanno avuto occasione di stare al governo e non hanno mai deflettuto -Meloni compresa- dalla linea di sostegno all’alleanza atlantica e alla scelta europeista. Così persino sulle ultime performance belliciste israeliane, sproporzionate e fuori dal campo delle azioni accolte dal diritto internazionale, si riesce a trovaredivisive, strumentalità ed anche una certa empatia con Hamas ed Hezbollah che non nasconde neppure quel filino di sentiment antisemita rannicchiato dietro certe parole politicamente corrette.

