Nuova metropolitana di Milano | tutto bloccato subito dopo l’inaugurazione

(Di domenica 13 ottobre 2024) A meno di 24 ore dalufficiale della M4, lablu di, i treni si sono fermati per circa 35 minuti. La comunicazione dell’interruzione è stata inviata ai viaggiatori tramite l’app di Atm intorno a mezzogiorno di oggi, 13 ottobre. Blocco temporaneoil lancio La, che collega San Cristoforo e Linate in soli 27 minuti, era stata inaugurata ufficialmente il giorno precedente, il 12 ottobre. Tuttavia, la circolazione è stata completamente sospesa su tutta la linea tra mezzogiorno e l’una, con i convogli che sono stati sbloccati pocole 13. Le cause del guasto Secondo le dichiarazioni di Atm, il blocco è stato causato da un guasto tecnico legato al software Hitachi, che gestisce la rete della M4.