Muore don Dante, parroco e professore. Il ricordo dell’arcivescovo Boccardo (Di domenica 13 ottobre 2024) Spoleto, 13 ottobre 2024 – Lutto nella Diocesi di Spoleto-Norcia: si è spento nella notte tra venerdì e sabato don Dante Ventotto. La comunità cristiana della zona di San Giacomo, Poreta e Campello sul Clitunno piange il suo amato parroco. Canonico della Cattedrale, parroco emerito di Poreta, aveva 80 anni. Il presbitero era nato a Montefalco nel 1944 ed era stato ordinato nel santuario di Santa Chiara della Croce a Montefalco nel 1968 dall’arcivescovo Ugo Poletti. E’ stato viceparroco di S. Giacomo di Spoleto, parroco di Poreta di Spoleto e di Campello Alto con le frazioni limitrofe, insegnante di religione nelle scuole superiori di Spoleto, direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano e dell’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica, Canonico della Cattedrale di Spoleto, collaboratore pastorale a Montemartano di Spoleto. Lanazione.it - Muore don Dante, parroco e professore. Il ricordo dell’arcivescovo Boccardo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Spoleto, 13 ottobre 2024 – Lutto nella Diocesi di Spoleto-Norcia: si è spento nella notte tra venerdì e sabato donVentotto. La comunità cristiana della zona di San Giacomo, Poreta e Campello sul Clitunno piange il suo amato. Canonico della Cattedrale,emerito di Poreta, aveva 80 anni. Il presbitero era nato a Montefalco nel 1944 ed era stato ordinato nel santuario di Santa Chiara della Croce a Montefalco nel 1968 dall’arcivescovo Ugo Poletti. E’ stato vicedi S. Giacomo di Spoleto,di Poreta di Spoleto e di Campello Alto con le frazioni limitrofe, insegnante di religione nelle scuole superiori di Spoleto, direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano e dell’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica, Canonico della Cattedrale di Spoleto, collaboratore pastorale a Montemartano di Spoleto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Muore don Dante, parroco e professore. Il ricordo dell’arcivescovo Boccardo - Lutto nella Diocesi di Spoleto-Norcia. "Nel fare memoria del ministero di questo servitore fedele affidiamo la sua anima a Gesù Buon Pastore” ... (lanazione.it)

Cesano Boscone. Don Luigi: aperta la camera ardente, l’ultimo saluto martedì a Cesano e Pertusella - L’ultimo saluto sarà celebrato Martedì 15 ottobre 2024 alle 11.00 presso la parrocchia di Sant’Alessandro in Pertusella (Va), alle ore 15.30 presso la parrocchia di San Giovanni Battista. Don Luigi ... (mi-lorenteggio.com)

Addio a don Carmine Brienza, parroco all'Ardeatino e uomo di cultura in prima fila per i giovani e i bisognosi - Parroco di Santa Francesca Romana dal 2011, ha speso la vita a formare i ragazzi e ad aiutare chi era in difficoltà. Ha ricoperto molti incarichi didattici nella diocesi capitolina per oltre 20 anni. (roma.corriere.it)