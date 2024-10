Migliori telefoni da regalare ai figli, bambini o ragazzi (Di domenica 13 ottobre 2024) Non è mai semplice regalare un telefono ai bambini o agli adolescenti, visto che spesso tendono a rimanere attaccati allo schermo dello smartphone per ore ed ore, trascurando gli impegni scolastici e la vita sociale. Purtroppo ai giorni nostri non possiamo sottrarci dal regalare lo smartphone ai bambini per evitare l'emarginazione, ma conviene puntare su modelli adatti alla loro età ed evitare una spesa eccessiva per un dispositivo che spesso viene visto come un giocattolo (specie sotto i 10 anni). Nella guida che segue abbiamo raccolto i Migliori modelli di telefoni da regalare a bambini ed adolescenti, suddividendoli per fascia d'età. Avremo quindi dei telefoni adatti a bambini molto piccoli e telefoni via via sempre più potenti e costosi per gli adolescenti e i ragazzi ormai adulti (fino ai 18 anni). Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) Non è mai sempliceun telefono aio agli adolescenti, visto che spesso tendono a rimanere attaccati allo schermo dello smartphone per ore ed ore, trascurando gli impegni scolastici e la vita sociale. Purtroppo ai giorni nostri non possiamo sottrarci dallo smartphone aiper evitare l'emarginazione, ma conviene puntare su modelli adatti alla loro età ed evitare una spesa eccessiva per un dispositivo che spesso viene visto come un giocattolo (specie sotto i 10 anni). Nella guida che segue abbiamo raccolto imodelli didaed adolescenti, suddividendoli per fascia d'età. Avremo quindi deiadatti amolto piccoli evia via sempre più potenti e costosi per gli adolescenti e iormai adulti (fino ai 18 anni).

