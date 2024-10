Mauro Repetto, "Alla ricerca dell'Uomo Ragno", un viaggio nel tempo e nella musica: il tour teatrale a Pinerolo (Di domenica 13 ottobre 2024) Pavia, 11 ottobre 2024. Parte da qui, dAlla città che lo ha visto nascere artisticamente, il tour teatrale di Mauro Repetto, Alla scoperta della storia degli 883. "Alla ricerca dell'Uomo Ragno" è uno spettacolo unico nel suo genere, un viaggio nel tempo che ripercorre le tappe fondamentali di una Torinotoday.it - Mauro Repetto, "Alla ricerca dell'Uomo Ragno", un viaggio nel tempo e nella musica: il tour teatrale a Pinerolo Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Pavia, 11 ottobre 2024. Parte da qui, dcittà che lo ha visto nascere artisticamente, ildiscopertaa storia degli 883. "" è uno spettacolo unico nel suo genere, unnelche ripercorre le tappe fondamentali di una

883 - Mauro Repetto parla di Max Pezzali : «Non ci cerchiamo. Ho scritto ‘Gli Anni’ ma non l’ho voluta firmare» - Repetto oggi ricopre un importante ruolo come event executive presso Walt Disney Company e ha l’opportunità di sfatare alcuni miti sul suo passato. «’Gli anni’ è l’ultima canzone scritta da noi due insieme ed è come un fischio di chiusura», ha spiegato Repetto. Tuttavia, non siamo colleghi, non lo siamo mai stati; abbiamo condiviso momenti da veri compagni, e se un giorno dovessimo ... (Thesocialpost.it)

Mauro Repetto lavora a Disneyland Paris? Facciamo chiarezza : “Ero al livello più infimo” - Il mio compito è assicurarmi del buon funzionamento delle giostre. Oppure devo accendere le luci in un determinato punto dell’attrazione, a una determinata ora. Si chiama Big Thunder Mountain. Dopo un po’ di volte che vedi una persona, ci si presenta e si inizia a familiarizzare. Tra quelli che lavorano a Disneyland Paris ci sono anche degli italiani. (Cinemaserietv.it)

Mauro Repetto oggi : che fine ha fatto l’ex 883? : un ex “cowboy” a Parigi - tra lavoro - famiglia e teatro - “Mia madre lavorava in un ufficio di collocamento e voleva che avessi un posto fisso, sereno, tranquillo, e che mi laureassi, cosa che ho fatto. Metropolitana, lavoro, riposo. Riguardo il suo rapporto attuale con Max Pezzali, Mauro Repetto ha ribadito più volte che non hanno litigato e che oggi si sentono ancora, anche se meno assiduamente. (Cinemaserietv.it)