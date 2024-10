Dilei.it - Matilda De Angelis, quanto è alta e perché quasi sempre indossa i tacchi

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)Deè senza dubbio una delle attrici italiane più amate del momento, apprezzata non solo per il suo talento straordinario, ma anche per il suo stile unico e la sua bellezza non convenzionale. L’attrice riesce a dominare il red carpet e gli eventi più esclusivi grazie a una scelta stilistica che la caratterizza: ialti. MaDeoptaper questo tipo di calzature? Scopriamolo insieme. L’eleganza e il carisma diDeA prima vista, la statura diDepotrebbe sembrare nella media, ma la sua presenza scenica va ben oltre i centimetri. L’attrice, infatti, riesce a valorizzare la sua figura con un’eleganza e un carisma innati e una altezza di 1,66 m.