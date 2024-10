Manovra 2025, Meloni: “Se non avessimo dovuto destinare ingenti risorse al Superbonus, avremmo potuto investire di più su stipendi, sanità, famiglie e pensioni” (Di domenica 13 ottobre 2024) In un'intervista al TG5, la premier Giorgia Meloni ha toccato diversi punti cruciali dell'attualità politica, smentendo categoricamente le ipotesi di un aumento generalizzato delle tasse. L'articolo Manovra 2025, Meloni: “Se non avessimo dovuto destinare ingenti risorse al Superbonus, avremmo potuto investire di più su stipendi, sanità, famiglie e pensioni” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024) In un'intervista al TG5, la premier Giorgiaha toccato diversi punti cruciali dell'attualità politica, smentendo categoricamente le ipotesi di un aumento generalizzato delle tasse. L'articolo: “Se nonaldi più su” .

