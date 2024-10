Luna, il nuovo centro di training dell'Esa dove gli astronauti si preparano ad affrontare lo sbarco (Di domenica 13 ottobre 2024) È stato inaugurato a Colonia e consiste di 700 metri quadrati in cui sono riprodotte le condizioni del nostro satellite naturale. Servirà le agenzie spaziali, ma anche le star-up e le piccole medie imprese di tutto il mondo Wired.it - Luna, il nuovo centro di training dell'Esa dove gli astronauti si preparano ad affrontare lo sbarco Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di domenica 13 ottobre 2024) È stato inaugurato a Colonia e consiste di 700 metri quadrati in cui sono riprodotte le condizioni del nostro satellite naturale. Servirà le agenzie spaziali, ma anche le star-up e le piccole medie imprese di tutto il mondo

