Libri raccontare l’autismo ai bimbi | ecco la storia di ‘Pallina’

(Di domenica 13 ottobre 2024) Pallina non sorride, non risponde agli stimoli, non interagisce. Ma non può rimanere da sola: ‘Pallina, la farfalla blu che non sorrideva’ (Mea editrice) è ladi un insetto affetto da autismo che viene presa per mano dagli altri insetti del Regno Arcobaleno. Scritto da Ivan Fedele, maestro di scuola elementare, il libro, come ha spiegato a LaPresse, è “unadi amicizia ed empatia”, nata dall’esperienza. Fedele, attore di teatro, comico di Made in Sud, soprattutto è un maestro. Uno che da oltre 20 anni tiene laboratori di teatro integrato che unisce, cioè, “bambini con e senza disabilità: un posto dove la diversità diventa arricchimento per tutti”. Ladi Pallina “nasce in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sul. Mi chiesero di cercare unaperai bambini e non trovai niente – racconta -.