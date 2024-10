Terzotemponapoli.com - Italia, Spalletti: ”Israele? Bisogna essere pronti a quelle che sono le loro qualità”

(Di domenica 13 ottobre 2024) l’torna in campo domani per la quarta giornata della Nations League, dopo il rocambolesco pareggio ottenuto a Roma contro il Belgio In una Udine Blindata, gli azzurri disfiderannocon l’obiettivo di vincere e mantenere la testa del girone davanti alla Francia.: “imprevedibile, hanno molte” “Saper prevedere cosa faràè difficile: alternano due sistemi di gioco, qualche volta dall’inizio, altre a partite in corso., hanno molte. Hanno tecnica in mezzo al campo, hanno palleggiatori, e il rischio di subire delle ripartenze è molto alto”. “Un aspetto in cui possiamo migliorare è capire che a volte gli episodi posribaltare ladi gioco, qualcosa che hai direzionato in maniera corretta.sapere che c’è anche questo rischio”.