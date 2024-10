Quifinanza.it - Investitori italiani campanilisti ma non snobbano le Big Tech

(Di domenica 13 ottobre 2024) Gliretailsono: nelle scelte di portafoglio cercano la familiarità del territorio pur senza abbandonare le abbandonare le Bigamericane. È quanto emerge da un’analisi di eToro, la piattaforma di trading e investimento, che ha osservato la composizione dei portafogli azionari dei suoi utenti residenti in Italia, suddividendoli per le loro città di appartenenza. “L’analisi mette in luce un approccio bilanciato degli, che – spiega Gabriel Debach, Market analyst at eToro – dimostrano un forte legame con le imprese del proprio territorio pur mantenendo un vivo interesse per le dinamiche di innovazione e crescita offerte dalle Big. Tale modello di investimento riflette non solo una predilezione per il noto e il familiare, ma anche una strategica apertura verso opportunità di sviluppo globale”.