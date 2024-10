Incendio nell'hotel, maxi-lavoro per il Policlinico Abano: il bilancio dei soccorsi (Di domenica 13 ottobre 2024) L’intervento con le due ambulanze e con il personale che fanno servizio per il 118, 31 pazienti in Pronto Soccorso e l’apertura straordinaria della Day Surgery: è il bilancio dell’attività svolta dal Policlinico Abano di Abano Terme della gestione della maxi-emergenza sanitaria conseguente Padovaoggi.it - Incendio nell'hotel, maxi-lavoro per il Policlinico Abano: il bilancio dei soccorsi Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L’intervento con le due ambulanze e con il personale che fanno servizio per il 118, 31 pazienti in Pronto Soccorso e l’apertura straordinaria della Day Surgery: è ildell’attività svolta daldiTerme della gestione della-emergenza sanitaria conseguente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allattamento al seno : colloqui gratuiti al policlinico Abano - Colombo, 1 - 3°. . In occasione della Settimana Mondiale per l’Allattamento al Seno, che si celebra dal primo al 7 ottobre, venerdì 4 ottobre, dalle 15 alle 18, il Punto Nascita del Policlinico Abano aprirà le porte alle mamme nell’ambito dell’open day “Una scelta per la vita” (ingresso da piazza C. (Padovaoggi.it)