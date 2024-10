Ilrestodelcarlino.it - Il compleanno di Pavarotti celebrato solo sui social

(Di domenica 13 ottobre 2024) Modena, 13 ottobre 2024 – Più che sul palcoscenico, ildi Lucianoè stato festeggiato sui. Ieri il tenorissimo avrebbe compiuto 89 anni ma – come già era avvenuto per l’anniversario della sua scomparsa, il 6 settembre – quest’anno non sono stati previsti eventi pubblici in suo ricordo. Soltanto al Ristorante Europa ‘92, la sua tavola del cuore, accanto alla sua casa di Santa Maria Mugnano, ieri sera la famiglia Clò ha organizzato la tradizionale cena in musica, fra lirica e pop, dedicata alla memoria di Luciano: tutto il ricavato verrà devoluto a una famiglia bisognosa. Per il resto, la giornata delè stata ‘celebrata’ soprattutto in rete.