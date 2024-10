Movieplayer.it - Grande Fratello, Mariavittoria e Tommaso: il primo bacio nella Casa, Shaila e le sue ship battute

(Di domenica 13 ottobre 2024) La specializzata in chirurgia estetica e l'idraulico senese si sono scambiati unche le numerose telecamere di Mediaset Extra non hanno ripreso Nonostante Alfonso Signorini, nelle prime sette puntate del, si sia concentrato sulle dinamiche tra Helena, Lorenzo, Javier e, un'altra coppia sta lentamente emergendo all'interno della. Si tratta diFranchi, l'idraulico senese, eMinghetti, specializzata in chirurgia estetica. I due sono stati i primi coinquilini a scambiarsi un, un gesto affettuoso che, tuttavia, è sfuggito alle telecamere di Mediaset Extra, impegnate a seguire altre dinamiche all'interno della: La storia nascosta traNonostante l'assenza di riprese, ilnon è rimasto un segreto. Entrambi i protagonisti ne hanno parlato