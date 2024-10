361magazine.com - Grande Fratello, Helena e Lorenzo: le nuove consapevolezze

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di domenica 13 ottobre 2024)affrontano un nuovo confronto a poche ore dalla diretta della nuova puntataemozioni e nuovi confronti stanno sbocciando nella Casa.dopo aver affrontato un’accesa discussione nel corso della puntata di lunedì si sono allontanati sempre di più durante tutta la settimana. Ieri sera nella Casa più spiata d’Italia si è svolto il party anni 80, tra un brindisi e un ballo, i due sono tornati a parlarsi. Leggi anche, Clayton interessato ad una gieffina. La rivelazione Le dichiarazioni dei due gieffiniparlando conha dichiarato: “Per me non esiste la parola scegliere, per questo sono stata diretta con te“.ha cercato di giustificare il suo comportamento: “Che tu ci creda o no, io sono un uomo libero Tu sei diversa”. La bella e dolceha risposto: “Tu mi hai abbandonata”.