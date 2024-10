Già tutto deciso, panchina a Cannavaro: se perde la prossima sarà esonerato (Di domenica 13 ottobre 2024) Fabio Cannavaro è pronto a tornare in panchina in Serie A: l’attuale tecnico è ad un passo dall’esonero e l’ex Udinese può essere il nome giusto Il capitano dell’Italia campione del mondo del 2006 sta incontrando qualche difficoltà di troppo ad imporsi come allenatore, ma questa potrebbe essere finalmente una buona occasione. tutto dipenderà dal risultato della prossima partita. Nuova panchina per Fabio Cannavaro (SerieAnews – ANSA) C’è stata da poco una bellissima cena-reunion con tutti i campioni del mondo di Berlino 2006. Dal tecnico Marcello Lippi al capitano Fabio Cannavaro, con tutti i compagni di squadra e i componenti dello staff (vedi Ciro Ferrara). Un bel modo di festeggiare un evento che resta l’ultimo di un certo livello per la nostra Nazionale, eccezion fatta per l’Europeo vinto da Mancini nel 2021. Serieanews.com - Già tutto deciso, panchina a Cannavaro: se perde la prossima sarà esonerato Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Fabioè pronto a tornare inin Serie A: l’attuale tecnico è ad un passo dall’esonero e l’ex Udinese può essere il nome giusto Il capitano dell’Italia campione del mondo del 2006 sta incontrando qualche difficoltà di troppo ad imporsi come allenatore, ma questa potrebbe essere finalmente una buona occasione.dipenderà dal risultato dellapartita. Nuovaper Fabio(SerieAnews – ANSA) C’è stata da poco una bellissima cena-reunion con tutti i campioni del mondo di Berlino 2006. Dal tecnico Marcello Lippi al capitano Fabio, con tutti i compagni di squadra e i componenti dello staff (vedi Ciro Ferrara). Un bel modo di festeggiare un evento che resta l’ultimo di un certo livello per la nostra Nazionale, eccezion fatta per l’Europeo vinto da Mancini nel 2021.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esonero in Serie A - scelto Cannavaro in panchina - salta la panchina e arriva Cannavaro, è fatta (Lapresse) SerieAnewsIl tecnico campano ha allenato prima in Asia per qualche anno e poi è arrivato in Italia con diversi alti e bassi non soddisfacenti. Alcuni club di serie A sono sulle sue tracce. Se come giocatore ha fatto la storia l’avventura di Fabio Cannavaro come tecnico ancora deve decollare. (Serieanews.com)

Udinese - l’ex allenatore CANNAVARO verso il ritorno : ecco in QUALE panchina potrebbe sedersi in SERIE A - Secondo quanto riporta Nicol Schira sul suo profilo X, l’ex difensore è stato offerto […]. Ecco la possibile destinazione dell’ex Udinese Fabio Cannavaro, allenatore della salvezza dell’Udinese nella passata stagione, potrebbe fare rientro nel massimo campionato nazionale per una nuova avventura su una panchina tutt’altro che salda inquietante questo momento. (Calcionews24.com)

Fabio Cannavaro : «Aspetto una PANCHINA in Italia - anche se il nostro è un CALCIO in CRISI. Cosa penso di Lautaro - Ancelotti - Gasperini - Theo e Leao. UDINESE fortissima - lo sapevo» - Il giorno dopo le nominations per il trofeo, l’azzurro mondiale ha parlato con La Gazzetta dello Sport. Fabio Cannavaro, Campione del Mondo nella stagione 2006, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Pallone d’Oro e Scudetto L’ultimo Pallone d’Oro italiano è lui, Fabio Cannavaro, nell’ormai lontano 2006. (Calcionews24.com)