Francia, Deschamps: "Non seguo le notizie dei giocatori che non ci sono" (Di domenica 13 ottobre 2024) Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato ai microfoni di Téléfoot della polemica attorno a Kylian Mbappé, che nel corso della partita tra i Bleu e Israele si trovava ad una festa a Stoccolma: "Uscita notturna Non seguo le notizie dei giocatori che non ci sono. Kylian ha una tabella di marcia decisa con il suo club, il Real Madrid. Non so quale fosse il suo programma devo gestire chi c'è. Kylian mi ha mandato un messaggio prima della partita Poi, come ogni giocatore, segue il programma con giorni liberi, non giorni liberi. Nei giorni liberi, i giocatori hanno la libertà di fare quello che vogliono".

