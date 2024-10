Thesocialpost.it - Foggiano, incidente sulla Statale 89: muore Pietro Murgo, aveva 38 anni

(Di domenica 13 ottobre 2024), 38, originario di Manfredonia, ha perso la vita in un tragicostradale avvenuto il 12 ottobre 202489, a pochi chilometri dalla sua città ., alla guida di una Ford Focus, si è schiantato violentemente contro un pilone di cemento, un impatto che non gli ha lasciato scampo. Operaio di professione, era padre di una figlia di 18e già nonno di una bambina di soli tre mesi.Leggi anche: Schianto tra un autobus e uno scooter: morto il 20enne Alberto Rossi Il cordoglio della comunità di Manfredonia L’ha gettato sotto choc l’intera comunità di Manfredonia, che ancora una volta si trova a piangere una vita spezzata sulle pericolose strade della provincia di Foggia. In particolare, la89 è considerata una delle arterie più rischiose, seconda solo alla16 per il numero di vittime.