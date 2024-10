Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc: tripletta di Premi per il Cortometraggio "Tutto ancora da scrivere" del Liceo "Alfano I" (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Cortometraggio "Tutto ancora da scrivere", realizzato dagli studenti del Liceo Statale "Alfano I" di Salerno, si è aggiudicato ben tre riconoscimenti alla prestigiosa edizione 2024 del Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc di Naso (ME). Il lavoro degli alunni delle classi IVB e IVD Salernotoday.it - Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc: tripletta di Premi per il Cortometraggio "Tutto ancora da scrivere" del Liceo "Alfano I" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ilda", realizzato dagli studenti delStatale "I" di Salerno, si è aggiudicato ben tre riconoscimenti alla prestigiosa edizione 2024 delDoc di Naso (ME). Il lavoro degli alunni delle classi IVB e IVD

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Teatro - mercatino internazionale - cena della vittoria e musica con lo Youth festival : gli eventi - È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. . Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a redazione@arezzonotizie. . Gli eventi di oggi Arezzo - Alle. it. . Ecco gli eventi di oggi, sabato 12 ottobre, nell'Aretino. (Arezzonotizie.it)

Medit orchestra al Festival internazionale Cicognini - . . Hits. Il concerto “Musiche da film: hits & strings” con la direzione del Maestro Angelo Valorisi terrà domenica 13 ottobre, alle 21, sul palco dell’auditorium Palazzo Sirena, all’interno della ricca rassegna di eventi per il Festival internazionale Alessandro Cicognini diretto da Davide Cavuti. (Chietitoday.it)

Aal via la IV edizione di Fire - il Festival internazionale Rotta di Enea - Prevista la partecipazione di Luigi Di Prisco, presidente del consiglio comunale, Ilaria Di Leva, assessore all’Ambiente, Giovanni Cafiero, presidente della Rotta di Enea, Nicola Lanzarone, dell’Università di Salerno, Maria Teresa Moccia di Fraia, coordinatrice del comitato scientifico Rotta di Enea, Franca di Mauro, del consiglio direttivo Slow Food Campania . (Ildenaro.it)