Ex Enel via al cantiere Scattano i primi divieti Come cambia via Petrarca tra case piscine e negozi

di Matteo Marzotti AREZZO Il conto alla rovescia è iniziato. Il palazzo ex Enel sta per congedarsi da via Petrarca almeno nella sua forma attuale e il cantiere che provvederà all'abbattimento della struttura è dietro l'angolo. Questa volta ci siamo, Come dimostrano i cartelli provvisori del divieto di sosta, uniti anche alla segnalazione di rimozione forzata, per quanti vorrebbero ancora utilizzare gli spazi per il carico e scarico. L'installazione dei cartelli è arrivata tra la giornata di venerdì e quella di ieri, 24 ore dopo la concessione firmata e pubblicata sull'albo pretorio del Comune con la quale viene data l'autorizzazione "per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per cantieri" alla CFDA (Chiare Fresche Dolci Acque), la società composta da un pool di imprenditori aretini proprietaria dell'immobile.

