Donna cade in una zona impervia, recuperata e salvata dai vigili del fuoco (Di domenica 13 ottobre 2024) Marradi (Firenze), 13 ottobre 2024 – Si è infortunata rompendosi una gamba dopo una caduta, ma è stata salvata dai vigili del fuoco. E’ successo a Marradi, dove i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13:15 in supporto al personale sanitario. La Donna era caduta accidentalmente in una zona impervia nei pressi della Sp74 con probabile frattura ad un arto inferiore. L'infortunata è stata soccorsa e consegnata al personale sanitario. Lanazione.it - Donna cade in una zona impervia, recuperata e salvata dai vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Marradi (Firenze), 13 ottobre 2024 – Si è infortunata rompendosi una gamba dopo una caduta, ma è statadaidel. E’ successo a Marradi, dove idelsono intervenuti intorno alle 13:15 in supporto al personale sanitario. Laera caduta accidentalmente in unanei pressi della Sp74 con probabile frattura ad un arto inferiore. L'infortunata è stata soccorsa e consegnata al personale sanitario.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Abano Terme - maxi incendio in un hotel : i vigili del fuoco mettono in salvo 273 persone. “Stanza piena di fumo - non vedevamo nulla. Salvati con una gru” - Quarantaquattro persone in ospedale per esalazioni e fratture: nessuno in pericolo di vita. Il governatore del Veneto: “Il coraggio dei pompieri ha permesso di evitare il peggio. Serve fare piena luce sull’accaduto”. (Repubblica.it)

Abano Terme - maxi incendio in un hotel : i vigili del fuoco mettono in salvo 273 persone. Zaia : “Il loro grande coraggio ha salvato tante vite” - Quarantaquattro persone in ospedale per il fumo respirato durante la fuga e fratture: nessuno in pericolo di vita. Il governatore del Veneto: “Serve fare piena luce sull’accaduto”. (Repubblica.it)

Baranzate - pezzi di marmo si staccano dal balcone - intervento dei Vigili del fuoco - ]. . Questa mattina, domenica 13 ottobre, i Vigili del fuoco del comando di Garbagnate sono intervenuti a Baranzate in via San Paolo dove, all’interno di un condominio si sono staccati dei pezzi di marmo dal calpestio di un balcone al [. Pezzi di marmo si staccano da un balcone a Baranzate, intervento d’emergenza dei Vigili del fuoco. (Ilnotiziario.net)