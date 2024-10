Discorso assurdo di Giuli, Bocchino sul Nove: “Io non ho capito, ma lui è filosofo”. Travaglio: “Prenda spunto da Meloni che parla come magna” (Di domenica 13 ottobre 2024) L’incomprensibile Discorso del neoministro Alessandro Giuli di fronte alla Commissione Cultura per spiegare le linee guida del ministero ha tenuto banco anche ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi su Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi. Italo Bocchino, ospite del programma, ha difeso il linguaggio volutamente astruso del ministro: “Io confesso di non aver compreso il Discorso del ministro Giuli, poi l’ho letto due volte perché mi rendo conto che Giuli è un filosofo. La tesi è interessante però è totalmente incomprensibile. Detto questo Giuli è un filosofo che deve prendere ancora le misure con il ministero“. Più che le misure, secondo Marco Travaglio, Giuli “deve prendere ancora la laurea soprattutto, sta per prenderla, ma ancora non ce l’ha”. Ilfattoquotidiano.it - Discorso assurdo di Giuli, Bocchino sul Nove: “Io non ho capito, ma lui è filosofo”. Travaglio: “Prenda spunto da Meloni che parla come magna” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L’incomprensibiledel neoministro Alessandrodi fronte alla Commissione Cultura per spiegare le linee guida del ministero ha tenuto banco anche ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi sucon la partecipazione di Andrea Scanzi. Italo, ospite del programma, ha difeso il linguaggio volutamente astruso del ministro: “Io confesso di non aver compreso ildel ministro, poi l’ho letto due volte perché mi rendo conto cheè un. La tesi è interessante però è totalmente incomprensibile. Detto questoè unche deve prendere ancora le misure con il ministero“. Più che le misure, secondo Marco“deve prendere ancora la laurea soprattutto, sta per prenderla, ma ancora non ce l’ha”.

