Dal Codice Donna alle Pari Opportunità dibattito sulla figura di Maria Rita Saulle

Venerdì 18 ottobre alle 15 presso la Biblioteca della Diocesi di Caserta si terrà il convegno "In memoria di Maria Rita Saulle. Dal Codice Donna al Codice delle Pari Opportunità". L'evento è organizzato dalle associazioni Rete per la Parità aps, tramite la Responsabile per la Campania Nadia

Firenze - donna investita dal tram : ricoverata in codice rosso - Firenze, 9 ottobre 2024 – Una donna di 72 anni è stata investita dal tram tra via Vittorio Emanuele e via Alderotti. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente. La donna è stata portata in ospedale in codice rosso e ha riportato molti traumi, ma (a quanto si apprende) non sarebbe in pericolo di vita. (Lanazione.it)

Donna investita dal tram - ricoverata in codice rosso - . Le condizioni sono gravi ma la vittima, 72 anni, non sarebbe in. . Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Grave incidente questo pomeriggio all’incrocio tra via Alderotti e via Vittorio Emanuele II: una donna è stata investita dal tram e trasportata a Careggi in codice rosso. (Firenzetoday.it)

Scontro frontale tra due vetture sulla Nardò-Copertino : tre i feriti - una donna in codice rosso - NARDO’ – Ancora una volta la provinciale 17, la strada che da Nardò conduce a Copertino, è stata teatro dell’ennesimo incidente in cui sono rimaste ferite tre persone, tra cui una donna di 57 anni di Copertino, trasportata in codice rosso per dinamica all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce... (Lecceprima.it)