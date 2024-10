Sport.quotidiano.net - Ciclismo, rottura tra Pidcock e la Ineos Grenadiers

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ottobre 2024 – Mentre per qualcuno il Giro di Lombardia 2024 è stato l'occasione di far chiudere la stagione nel migliore dei modi, per qualcun altro l'epilogo è stato decisamente più amaro e, tra l'altro, senza neanche avere la possibilità di correre l'ultima Classica Monumento dell'anno: è il caso di Tom, che suo malgrado assisteva dalla tv all'ennesima impresa di Tadej Pogacar senza poter neanche sognare il clamoroso colpo di scena. I dettagli Il perché è stato spiegato dal diretto interessato con un post sulla propria pagina Instagram che non ha nascosto l'amarezza, seppur velata da una linea di ironia. "Giusto per far finire male le cose dopo un anno turbolento, sono stato deselezionato per il Giro di Lombardia. Sono in ottima forma e non vedevo l'ora. Buona fortuna ai ragazzi. Penso che per me il periodo off-season cominci presto.